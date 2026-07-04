Salernitana, rinforzi in difesa: la lista di Faggiano Il direttore sportivo lavora per un nuovo terzetto

Un pacchetto da rifondare. La Salernitana riparte dalla difesa e va a caccia di volti nuovi. Dopo aver salutato Donnarumma, Golemic e Cabianca, il direttore sportivo Daniele Faggiano vuole disegnare un nuovo terzetto arretrato. Nel ruolo di leader, la Salernitana ha messo nel mirino Capuano. Lo stopper è stato sondato ma al momento c’è da superare il nodo legato alla durata del vincolo contrattuale. La Salernitana aspetta un segnale per chiudere, sicura anche dalla centralità che il difensore avrebbe nell’economia tattica di Cosmi.

Due nomi per completare il reparto

Possibili novità anche ai lati del leader difensivo. Sulla destra, Faggiano vuole provare il forcing per Heinz. Il calciatore è ufficialmente svincolato dopo la fine del matrimonio con la Casertana. Ci sono sirene dalla serie B ma la Salernitana nei prossimi giorni proverà ad affondare il colpo. Per il centrosinistra invece, appurate le difficoltà per Caporale per le richieste del Cosenza (sul calciatore si è fiondato anche l’Union Brescia), in pole position c’è Celli. Il calciatore strizza l’occhio alla Salernitana dopo l’addio al Catania. Eventuali arrivi aprirebbero le porte alle cessioni di Arena e Berra.