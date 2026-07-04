Salerno, video social: sale sull'ambulanza e si lancia con lo skate

“Non c'è più un campo libero per chi vuole fare il delinquente”. Lo ha chiarito Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. Un appuntamento che è servito al sindaco di Salerno anche per svelare i primi interventi effettuati dal nucleo operativo di sicurezza.
“Vedete queste immagini di cafoni o delinquenti”, ha esordito il primo cittadino. “C'è questo imbecille che butta per terra motorini a Piazza San Francesco, alle 13.15. Stiamo cercando di identificarlo. Poi vi è un cittadino extracomunitario che avevamo già censurato a Piazza San Francesco, lo abbiamo ritrovato domenica mattina mentre cercava di spaccare le vetrine di un ristorante a Piazza della Concordia. Credo che nei suoi confronti sia stato emesso un decreto di espulsione.
A Piazza Amendola, c'era un altro 'pinguino' che sale su un'ambulanza per fare una performance da mettere sui social. La cosa curiosa è che siamo di fronte la Questura e la Prefettura, di notte, totalmente sguarnita. Non è possibile e non va bene. Ho cercato il ministro Piantedosi, mi hanno detto che è all'estero. Gli parlerò la prossima settimana per chiedergli interventi legislativi per tutelare la vita dei cittadini”.
“Abbiamo un altro delinquente: un ragazzo in scooter che scarica un estintore in via Trento su di un ciclista. Inoltre sono state sequestrate moto che vanno in giro per la città con marmitte sfondate o che fanno le corse. Nella zona orientale, poi, abbiamo individuato un buontempone che gestiva un drone, volava sul carcere di Fuorni da via Monticelli. Abbiamo sequestrato il drone e stiamo facendo accertamenti”.