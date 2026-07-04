Ex Salernitana, l'Avellino sonda la pista Giulio Maggiore Il mediano è stato tesserato per tre anni in maglia granata

Un nome a sorpresa. Un ex Salernitana entra nel mirino dell'ambizioso Avellino del ds Mario Aiello. Nelle ultime ore, il club irpino ha bussato alla porta dell'entourage di Giulio Maggiore per sondare la disponibilità ad un trasferimento al Partenio-Lombardi. Il mediano, fresco di retrocessione in serie C con il Bari, è legato ai galletti fino al 2028 ma è da considerare in uscita. Il ligure ha ritrovato continuità in biancorosso con 29 presenze e 3 gol.

In granata pochi lampi

Prima del Bari, Maggiore aveva vissuto l'esperienza tutt'altro che positiva con la maglia della Salernitana. Arrivato nell'agosto 2022 per quasi 5 milioni di euro dallo Spezia, per il mediano un'avventura in granata costellata di infortuni e anche di prestazioni tutt'altro che indimenticabili. Nella stagione 2023-2024 anche quattro gol, con un rendimento in crescendo. Poi il primo semestre in serie B in maglia granata prima del passaggio al Bari. La scorsa estate la risoluzione del contratto con il club campano. Ora Maggiore spera in una chiamata dalla B.