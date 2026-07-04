Amalfi, schianto in scooter contro un camion: perde la vita 50enne Inutile la corsa in ospedale, indagini in corso da parte dei carabinieri

Un 50enne di Amalfi ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella città capofila della Costiera Amalfitana. La tragedia si è consumata intorno alle 6.30. L'uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Amalfi, stava percorrendo in scooter la strada che collega con il centro urbano di Amalfi. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter ed ha impattato contro un camion che era parcheggiato a bordo strada. Lo scontro è stato particolarmente violento. L'uomo, che indossava regolarmente il casco, ha subito un grave trauma cranico.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a "Castiglione" di Ravello ma la situazione è precipitata. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare. La salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale, in attesa degli accertamenti medico-legali e delle successive decisioni dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.