Salernitana, un nuovo cursore: Llano sull’uscio Il laterale reduce dall'avventura alla Casertana è pronto a legarsi ai campani

Il primo acquisto dell’estate è stato ufficializzato ieri. La Salernitana affida i pali a Cesare Galeotti. Ora però, si accelera su un secondo colpo. In rampa di lancio ora c’è Manuel Llano. L’esterno destro argentino, 26 anni, è pronto a legarsi per due anni con la Salernitana. Tutto fatto tra il ds Faggiano e l’entourage del calciatore sudamericano che ha confermato la promessa fatta al club granata nonostante il tentativo della Casertana di trattenerlo e le sirene anche dalla B.

Il calciatore arriverà da svincolato dopo la stagione vissuta alla Casertana con 41 presenze, 5 goal e 2 assist. Elemento di grande esperienza e duttilità, Llano potrà essere rinforzo sia sulla corsia destra ma disimpegnarsi anche come vice-Villa in caso di esigenza. Un innesto che spalanca le porte agli addii di Quirini e Longobardi dopo aver salutato Cabianca. Il primo piace all'Audace Cerignola, sul secondo si è mosso il Pescara.