Salernitana, fari sulle cessioni: Molina apre il valzer degli addii Il ds Faggiano vuole evitare il rischio di una rosa extralarge

Non sarà una rivoluzione come un anno fa. Eppure la Salernitana ha l’ambizione di rinforzarsi, lavorare nelle zone di campo in cui si sono registrate difficoltà. Per lasciare spazio ai nuovi innesti però servirà anche sfoltire, evitare la composizione di una rosa extralarge. Daniele Faggiano lavora sodo e potrebbe salutare il primo calciatore. Juan Ignacio Molina è sempre più vicino al Trento. Sorpassato il Treviso, con l’attaccante che saluterà dopo appena sei mesi in maglia granata.

Diversi nomi in uscita

In difesa, Arena e Berra sono stati inseriti nella lista dei cedibili. Elenco che è guidato da Lovato e Ghiglione, calciatori con ingaggi fuori portata e pronti a ripartire da altre squadre. Il club lavora per liberarsi di due fardelli pesantissimi (per il primo sondaggio in B). La Salernitana vuole anche rivoluzionare la corsia destra: Quirini piace all’Audace Cerignola che vuole anche Di Vico. Longobardi è nel mirino del Pescara dopo il sondaggio del Ravenna. In mezzo al campo c’è da risolvere il nodo Gyabuaa ma non si esclude anche un addio di Carriero. E poi su Achik ci sono riflessioni in corso, con lo Spezia che ha bussato alla porta.