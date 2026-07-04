Addio a Bruno Ravera, De Luca: "Ha dimostrato passione e amore per la città" Il cordoglio del primo cittadino per la scomparsa dell'illustre cardiologo

Tutta Salerno sta partecipando in maniera commossa alla scomparsa di Bruno Ravera, storico presidente dell'Ordine dei Medici che, verso la fine degli anni Settanta, fu anche sindaco della città. Vincenzo De Luca, attraverso i social, ha voluto ricordare ciò che Ravera ha rappresentato per il territorio e per Salerno.

"A nome mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta, esprimiamo l'unanime cordoglio per la scomparsa del prof. Bruno Ravera, illustre cardiologo, per molti lustri Presidente dell'Ordine dei Medici e già sindaco di Salerno. Bruno Ravera è stato un medico di grandissima competenza e umanità. Ha formato generazioni di medici ispirando i più alti valori della professione sanitaria. Da sindaco e in tutti gli incarichi pubblici ricoperti, ha sempre dimostrato dedizione, passione civile, amore per la sua comunità. Come l'impegno assiduo dimostrato per l'istituzione della Facoltà di Medicina presso l'Università degli Studi di Salerno. Ai familiari -conclude De Luca - l'abbraccio sincero e l'affetto della nostra comunità".