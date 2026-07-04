Cavese, ecco Masitto per la panchina: "Entusiasmo, umiltà e appartenenza" Inizia l'era post-Prosperi

Mancava solo l'ufficialità. "Cavese 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Cristiano Masitto". Con una nota stampa, il club metelliano annuncia il ribaltone in panchina. Masitto sostituisce Prosperi, sollevato ieri di blufoncè. Il tecnico si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027 con opzione a favore della società per un altro anno. Nella sua avventura a Cava Masitto sarà coadiuvato da Salvatore Bevo, come allenatore in seconda e da Matteo Pantaleoni come preparatore atletico.

L'identikit

Nato a Milano il 18 giugno 1972, Masitto da calciatore ha collezionato oltre 300 gare tra i professionisti indossando le maglie di Spezia, Vicenza, Carpi, Ravenna, Savoia, Cesena, Florentia Viola. Da allenatore, dopo un percorso nel settore giovanile della Fiorentina, inizia la sua esperienza in panchina con la Lavagnese, prima del triennio al Campodarsego con tre finali play off di cui due vinte. Lo scorso anno Masitto ha trionfato nei play off col Seravezza nel Girone E della Serie D.

"Entusiasmo e voglia di lavorare"

Queste le sue prime sensazioni: «Sono felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura sulla panchina della Cavese. Ringrazio il Presidente Lamberti, la società ed il Direttore De Liguori per la fiducia e per avermi affidato un incarico così prestigioso. So bene cosa rappresentano questi colori, la storia del club e la passione di una tifoseria che vive il calcio con grande intensità. Arrivo con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Il nostro obiettivo sarà costruire una squadra che rispecchi i valori della Cavese e del sottoscritto: spirito di sacrificio, organizzazione,senso di appartenenza ed una squadra che abbia sempre il coraggio di andare su tutti i campi con grandissima personalità. Lavoreremo con grande impegno e determinazione per rappresentare al meglio questi colori. Forza Cavese!»