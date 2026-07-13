Salerno, a 102 anni la signora Maria corona il suo sogno di rivedere il mare Tanta emozione durante l’inaugurazione della spiaggia pubblica inclusiva a Pastena

Rivedere il mare, entrare con i piedi nell'acqua e farsi accarezzare dalle onde: era questo il desiderio espresso da Maria Mele, 102 anni compiuti il mese scorso, per il suo compleanno. Il sogno si è realizzato questa mattina, in occasione dell'apertura a Salerno della seconda spiaggia pubblica attrezzata del territorio comunale, dedicata all'accoglienza e all'assistenza delle persone con disabilità.

Inaugurata MareSol, la nuova spiaggia inclusiva al porticciolo di Pastena

Il servizio, denominato MareSol, è operativo nell'area del porticciolo di Pastena ed è stato attivato dal Comune di Salerno - Settore Politiche Sociali nell'ambito del progetto regionale "A mare tutti". La gestione è stata affidata a Salerno Solidale, che garantirà un'accoglienza qualificata attraverso personale Osa. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, fino al 10 settembre.

Maria Mele, maestra salentina, ospite da 21 anni della casa albergo "Immacolata Concezione"

La signora Maria, ospite della casa albergo "Immacolata Concezione" gestita da Salerno Solidale, era questa mattina tra i fruitori della struttura. "La signora Maria è nostra ospite da 21 anni. Salentina di origine, è stata una maestra per lungo tempo. Da almeno quindici anni non vedeva il mare e questo era uno dei suoi due desideri", ha raccontato l'amministratore di Salerno Solidale, Mena Arcieri. "Il suo primo sogno glielo abbiamo realizzato in occasione dei suoi cento anni, ovvero i fuochi d'artificio all'interno della nostra struttura dove risiede. È una donna molto vivace, lucida ed energica. Già si è 'prenotata' per altri bagni".

Il Comune: "Il mare è di tutti", obiettivo Torrione

"Come Comune di Salerno siamo da sempre vicini alle fasce più deboli. Questa è la seconda spiaggia inclusiva, dopo quella di Mercatello. Il nostro obiettivo è continuare anche nel quartiere di Torrione", ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali, Paola de Roberto. "Dobbiamo sempre più rendere le spiagge aperte e accessibili a tutti. È l'appello che facciamo anche ai gestori privati. Il mare è di tutti".