Salernitana, baby colpo: ecco il giovane talento di Matias Brandon Piscopo Il talento italo-sudamericano è diventato virale sui social

I suoi gol sono diventati virali. Ora vestirà la maglia della Salernitana. E' ancora presto per dire quale sarà il suo futuro. Intanto la Salernitana si assicura il suo estro. Con uno scatto social, il club granata ha ufficializzato Matias Brandon Piscopo, giovanissimo talento classe 2017 che ha fatto impazzire il web. Questa mattina la firma sul contratto. "Questo è solo il primo passo di un percorso che affronteremo con umiltà, sacrificio e tanta voglia di crescere. Che sia l'inizio di una grande e intensa avventura".

La famiglia del giovane calciatore ha scritto sui social: "Ufficialmente inizia una nuova, emozionante avventura: Brandon è un nuovo calciatore della Salernitana. Siamo orgogliosi di questo importante traguardo e desideriamo ringraziare la società per la fiducia riposta in lui. Un ringraziamento speciale va al direttore Barbato, una persona di grande professionalità, che ogni giorno dimostra di mettere al primo posto la crescita umana e calcistica dei giovani, accompagnandoli con competenza, passione e grande attenzione. Grazie anche alla splendida città di Salerno, che ci ha accolti con calore, e ai tifosi granata che, fin dal primo momento, hanno dimostrato un affetto e un entusiasmo incredibili nei confronti di Brandon. Un'accoglienza così calorosa è stata una sorpresa meravigliosa e resterà per sempre nei nostri cuori".