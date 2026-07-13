"Avvocato Malinconico", a Salerno proseguono le riprese della serie di successo Il sindaco De Luca ha incontrato il cast e tutti i protagonisti della terza stagione

"Nello "studio legale" balneare dell'avvocato Malinconico ho incontrato i protagonisti, il regista e il produttore della fiction che si sta girando a Salerno. Un set, quello di piazza della Concordia, che ha suscitato interesse e curiosità da settimane, e dove in occasione della fine di un primo blocco di riprese, le maestranze e i protagonisti hanno voluto dar luogo a una piccola festa".

Così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dopo l'incontro con il cast ed i protagonisti dell'acclamata serie televisiva girata proprio a Sakerno.

"La terza stagione sulle avventure/disavventure dell'avvocato Malinconico sarà sicuramente un successo come lo sono state le due precedenti.

Complimenti a Massimiliano Gallo e a tutti gli attori e le comparse. Complimenti al regista, al produttore e allo sceneggiatore Diego De Silva, con i quali ci siamo intrattenuti a lungo", le parole di De Luca a margine della visita.

