Denunciato dalla Polizia uno straniero armato di una spranga di ferro L’indagato è irregolare e sospettato di aggressione

La Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha deferito all'Autorità Giudiziaria un cittadino straniero gravemente indiziato del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'intervento risale alla giornata del 12 luglio.

La segnalazione e l'intervento delle Volanti

Tutto è partito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa, relativa alla presenza di un uomo che, armato di una spranga di ferro, avrebbe danneggiato alcune autovetture in sosta e assunto un comportamento minaccioso nei confronti di alcuni passanti. Le pattuglie della Sezione Volanti hanno immediatamente raggiunto la zona indicata, estendendo le ricerche anche alle vie limitrofe fino a rintracciare il soggetto nei pressi del centro cittadino.

Il fermo e il sequestro della spranga

Fermato e sottoposto a controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di una spranga di ferro, che gli agenti hanno immediatamente sequestrato e messo in sicurezza. Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il soggetto è stato identificato e, al termine delle attività, deferito all'Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il sospetto legame con un'aggressione e la posizione di irregolarità

Nel corso degli approfondimenti è inoltre emerso che l'uomo era già stato segnalato, nella notte precedente, quale presunto autore di un'aggressione ai danni di una donna. Dagli ulteriori controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, è stato condotto presso l'Ufficio Immigrazione.