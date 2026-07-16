Giochi Europei Universitari, De Stefano: grazie all'evento impianti più sicuri Le parole del dirigente dell'area risorse strumentali dell'ateneo

Un’organizzazione complessa e capillare. La cerimonia d’apertura degli EUG Salerno 2026 in programma sabato 18 luglio in Piazza della Libertà a partire dalle 20.30, ha catalizzato le attenzioni di diversi dipartimenti dell’Università degli Studi di Salerno. Gaetano De Stefano, dirigente dell'area risorse strumentali dell'Università di Salerno, con precise responsabilità sulle infrastrutture, informatica e sicurezza dell'Ateneo, è da giorni in prima linea in un prezioso lavoro di raccordo tra i diversi dipartimenti.

“Stiamo portando avanti da tempo un lavoro in sinergia con la Prefettura che ha coordinato in maniera impeccabile il Comitato Provinciale per la Pubblica Sicurezza. A Nome dell’Ateneo – sottolinea – mi preme ringraziare tutte le singole componenti che sono state al nostro fianco bene interpretando lo spirito dei Giochi e la grande importanza che riveste per tutto il nostro territorio. È una grande opportunità e come Università avvertiamo una particolare fierezza. La sicurezza e l’organizzazione dell’evento ha da sempre rappresentato una priorità, basti ricordare che per un perfetto funzionamento della macchina, a partire dalla cerimonia d’apertura, abbiamo allestito due centrali operative, una nel nostro Campus Universitario ed una seconda in Questura, centrali che gestiranno tutte le emergenze laddove dovessero presentarsi”.

Responsabilità, impegno, senso d’appartenenza. C’è tutto nella quotidianità dei dirigenti dell’Università degli Studi di Salerno.

“Anche perché – aggiunge De Stefano – l’attività assorbente per gli EUG non ha distolto le attenzioni sul lavoro ordinario, quello che riguarda l’attività del nostro Ateneo che possiamo considerare una città a tutti gli effetti con circa 40.000 presenze, tra studenti, personale tecnico-amministrativo e docenti. A volte discutiamo tra noi, non nascondiamo lo stress che sta accompagnando le nostre giornate, però devo aggiungere che è bellissimo, anche quando la sera andiamo via tardi, capire che stiamo facendo qualcosa di veramente importante, significativo. Come spesso ci diciamo avremo la possibilità di raccontare quest’esperienza e lo faremo con orgoglio”.

Gli EUG Salerno 2026 lasceranno in dote tante cose. Anche strutture sportive più funzionali. “È stata l'occasione per ottimizzare la funzionalità di diversi impianti del territorio, con i nostri interventi abbiamo ottimizzato la funzionalità delle varie infrastrutture anche dal punto di vista della sicurezza questo grazie allo straordinario lavoro portato avanti dai Vigili del Fuoco con i quali abbiamo lavorato a stretto contatto. Bene – conclude De Stefano – questa sarà una delle Legacy più preziose che lasceranno in dote gli EUG, gli interventi sulle strutture sportive della provincia di Salerno che dopo quest’evento saranno più funzionali e sicure”.