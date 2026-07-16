Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale trovato a Piaggine nel Cilento Rinvenuta una granata a Monte Vivo, interviene la Prefettura

Un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in località Monte Vivo, nel territorio del comune di Piaggine, in provincia di Salerno, all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di una granata riaffiorata dal terreno.

Intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Piaggine, che hanno provveduto a delimitare l'area interessata e ad avviare le prime misure di sicurezza per scongiurare rischi alla popolazione.

Attivate le procedure della Prefettura

La Prefettura di Salerno ha attivato le procedure previste in questi casi per il ritrovamento di residuati bellici, disponendo l'intervento degli artificieri dell'Esercito. L'ordigno sarà rimosso dal reparto specializzato e successivamente trasferito in un'area idonea, dove si procederà alle operazioni di disinnesco e al brillamento controllato.

L'appello delle autorità

Le autorità competenti rinnovano l'invito alla popolazione a non toccare eventuali residuati bellici rinvenuti sul territorio e a segnalarne tempestivamente la presenza alle forze dell'ordine.