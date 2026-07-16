EUG Salerno 2026, si comincia con le prime partite del torneo futsal Sarà, insieme alla pallavolo, la disciplina inaugurale della manifestazione

Ultime ore di febbrile attesa prima dell’avvio ufficiale di EUG Salerno 2026, i Giochi Europei Universitari in programma dal 18 luglio al 1° agosto organizzati grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino.

Il futsal, insieme alla pallavolo, sarà la disciplina inaugurale dei Giochi: il torneo di calcio a cinque prenderà il via domani, 17 luglio, un giorno prima della cerimonia di apertura, e si concluderà il 24 luglio. Nell’ultima edizione degli EUG, disputata a Debrecen nel 2024, il titolo maschile è stato conquistato dall’Università di Siviglia, mentre nel torneo femminile a imporsi è stata l’Università di Nantes.

Con ben 20 squadre maschili e 16 femminili il torneo di futsal sarà uno di quelli con il maggior numero di partecipanti ad EUG 2026, come sottolinea Nando Mainenti, technical delegate del Cus Salerno per il calcio e il calcio a cinque.

“Quello del calcio a cinque – spiega Mainenti – sarà di fatto il torneo più numeroso e proprio per questo motivo le gare inizieranno un giorno prima della cerimonia di apertura. Ci aspettiamo una competizione di altissimo livello, con squadre molto attrezzate e una grande qualità tecnica. Arriveranno formazioni di grande tradizione come quelle provenienti da Spagna e Portogallo, nazioni da sempre protagoniste in questa disciplina, ma bisognerà prestare attenzione anche alle università del Nord Europa, che negli ultimi anni stanno crescendo notevolmente e stanno investendo sempre di più nello sport universitario. Sarà quindi un torneo estremamente competitivo, con squadre preparate sotto ogni punto di vista e con un livello di gioco sicuramente elevato”.

Un calendario fitto con ritmi molto intensi e quattro gli impianti coinvolti, dislocati su tre differenti comuni.

“Sarà sicuramente una manifestazione di grande rilievo – aggiunge Mainenti – caratterizzata da ritmi molto intensi. Le gare di futsal si disputeranno a Salerno, alla PalaPalumbo e al PalaCapriglia, al PalaDelMauro di Avellino e al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. Il calendario prevede partite in programma ogni giorno e in diverse fasce orarie. Ci aspettiamo quindi un torneo di futsal molto intenso, spettacolare e avvincente, capace di offrire un livello tecnico elevato e grande equilibrio tra le squadre partecipanti”.

Il torneo di calcio, invece, prenderà il via nella seconda settimana dei giochi: primo incontro il 26 luglio e gare finali il 1° agosto. A Debrecen 2024 a conquistare il titolo furono l’Università di Würzburg nel torneo maschile e l’Università di Bordeaux in quello femminile. E nel calcio femminile l’Università di Salerno si presenta ai blocchi tra le squadre più interessanti.

“Per quanto riguarda il torneo femminile – prosegue Mainenti – siamo riusciti ad allestire una squadra che riteniamo competitiva e che potrà certamente giocarsi le proprie carte. Nel gruppo ci sono alcune ragazze di ottimo livello, tra cui il capitano della Salernitana femminile, Antonella Apicella, studentessa di Scienze Motorie, insieme ad altre giocatrici come Fusco. Abbiamo quindi una solida base di atlete già abituate a competere ad alti livelli. La formula per il torneo femminile sarà diversa rispetto al tradizionale calcio a undici: le squadre saranno formate da sette elementi, con caratteristiche tecniche e tattiche specifiche”.

Saranno diversi i comuni coinvolti nell’organizzazione del torneo maschile e femminile, con cinque impianti destinati a ospitare le gare.

“La casa del torneo femminile sarà il campo di Penta di Fisciano, dove sarà possibile giocare anche due incontri in contemporanea grazie ai lavori realizzati con l’allestimento di una tribuna che dividerà in due semicampi il terreno di gioco. Il torneo maschile, invece, si articolerà tra Baronissi, Montoro, Sarno e Roccapiemonte. Ci auguriamo che tutto si svolga nel migliore dei modi, anche se il calendario prevede alcune gare in orari non semplici, come le 11 del mattino o le 16, quando le alte temperature potrebbero rappresentare un fattore da tenere in considerazione”.

Il torneo di calcio si preannuncia particolarmente competitivo, con rappresentative formate da calciatori di qualità.

“Molte università europee – sottolinea Mainenti – preparano con grande attenzione questo appuntamento, inserendolo in un percorso sportivo consolidato. Esiste infatti una cultura dello sport universitario molto più radicata, soprattutto nel Nord e nell’Est Europa, dove l’attività agonistica rappresenta un valore aggiunto nel percorso formativo dello studente. Per questo motivo ci troveremo di fronte squadre molto organizzate, preparate dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. In particolare, le università che occupano le prime posizioni del ranking europeo partiranno tra le favorite e garantiranno un livello di gioco davvero molto elevato”.