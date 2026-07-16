Primo consiglio comunale per De Luca sindaco: "Resto un pacifico guerriero" Horace Di Carlo presidente del parlamentino, Zambrano vice: l'opposizione si spacca

Si è tenuto il primo Consiglio comunale dopo l'elezione del sindaco Vincenzo De Luca. Nel corso della seduta è stato eletto presidente dell'assemblea civica Horace Di Carlo. Il suo vice è Armando Zambrano: la sua elezione ha provocato la spaccatura tra le fila della minoranza.

L'appello alla concretezza: "Decisioni, non parole"

Rivolgendosi agli assessori e ai consiglieri presenti nel Salone dei Marmi, De Luca ha tracciato il metodo di lavoro dell'amministrazione: "Il Consiglio comunale è chiamato a decidere, a offrire ai cittadini decisioni in un contesto di trasparenza della responsabilità. Ognuno di voi avrà e dovrà avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni, ma in maniera compatibile con l'obiettivo che abbiamo, che è quello di produrre decisioni, non parole".

Il sindaco ha chiesto uno stile più rapido ed efficiente nei lavori dell'assemblea: "Questo varrà per la maggioranza e per l'opposizione. Dovremo stringere sui tempi, darci uno stile parlamentare o europeo per tutti quanti noi. Alla fine saremo chiamati a rispondere tutti, non maggioranza o opposizione, delle decisioni che avremo preso nell'interesse della nostra comunità".

"Resto un pacifico guerriero"

De Luca ha poi commentato ironicamente il proprio approccio nel discorso d'insediamento: "Voi avrete notato che ho adottato un tono quasi samaritano, perfino in contraddizione con il mio patrimonio genetico, diciamo così, un po' anche per l'età che fa diventare più saggi. Però capiamoci bene: io rimango un pacifico guerriero, nessuno si confonda".

Ambiente e sviluppo sostenibile tra le priorità

Tra i prossimi obiettivi dell'amministrazione, il sindaco ha indicato la sicurezza e il decoro della città, soffermandosi in particolare sul tema ambientale.

Il riferimento alla gestione dell'acqua a Napoli

De Luca ha fatto riferimento a una recente dichiarazione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nel corso di un evento promosso a Napoli dalla coalizione di centrosinistra: "Ho ascoltato la dichiarazione del presidente Fico in uno straordinario evento che si è svolto a Napoli, promosso dalla gloriosa armata del campo largo, diciamo così. Se uno dice 'Noi siamo per l'acqua pubblica, per questo blocchiamo la procedura per le grandi adduzioni', e poi il risultato finale è che a Napoli l'acqua rimane gestita dai privati, beh, allora ci dobbiamo capire bene. Le parole sono parole, i fatti sono fatti".

Apertura al confronto su ambiente e urbanizzazione

Rivolgendosi sia alla maggioranza sia all'opposizione, il sindaco ha sottolineato la disponibilità a un dialogo costruttivo: "Ho colto la disponibilità ad un confronto di merito sui temi dell'ambiente, sui temi dell'urbanizzazione del territorio e della non consumazione del territorio comunale in maniera irreversibile. Se dobbiamo impegnare il territorio comunale, impegniamolo per lo sviluppo, per il lavoro, ma in un contesto ordinato e ambientalmente sostenibile. Io su questo sono d'accordo. Se c'è la disponibilità al confronto, io ho la massima apertura e disponibilità".