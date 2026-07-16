Improvviso guasto elettrico in ospedale, sospese le attività programmate L'azienda: garantite comunque urgenze ed emergenze

Un improvviso guasto alla rete elettrica si è verificato nelle scorse ore all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti, l'Azienda ospedaliera universitaria ha disposto la temporanea sospensione di alcune attività sanitarie programmate in regime di elezione.

Garantite urgenze ed emergenze

L'Aou assicura che sono state in ogni caso regolarmente assicurate tutte le attività assistenziali in urgenza ed emergenza, adottando le misure organizzative necessarie a garantire la continuità delle prestazioni non differibili.

Le scuse dell'Azienda ospedaliera e il ripristino del servizio

In una nota, l'Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno si scusa con l'utenza per i disagi arrecati e comunica che è stato ripristinato il regolare funzionamento della rete elettrica. Le normali attività assistenziali sono progressivamente tornate alla piena operatività.