Salerno, nei locali della movida e in discoteca arrivano i kit anti-droga Iniziativa condivisa anche dall'Arma dei carabinieri

Dopo gli incontri di sensibilizzazione realizzati nelle scuole del salernitano, “Io Mi Proteggo”, il progetto promosso dalla Fondazione La Crisalide in Rete, entra nei luoghi della movida per continuare a diffondere una cultura della prevenzione, del consenso e della libertà. Il progetto, iniziato nella serata del 16 luglio presso il Goccia a Mare, ha visto volontarie e operatrici del Centro Antiviolenza Febe distribuire gratuitamente dei kit reattivi che permettono di rilevare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nei bicchieri, versati ad insaputa della vittima; sarà sufficiente intingere la punta della striscia direttamente nella bevanda per pochi secondi, se quest’ultima è stata alterata, comparirà una linea colorata.

Un gesto semplice ma significativo che promuove consapevolezza e autodeterminazione in luoghi di aggregazione. La serata ha visto la presenza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, con il Comandante della locale Compagnia, Antonio Corvino, che con costanza e dedizione sostengono il progetto, confermando la profonda vicinanza dell’Arma alla comunità e ai giovani.

Il lavoro dei Carabinieri, accanto ai Centri Antiviolenza, rappresenta un esempio concreto di sinergia istituzionale: un impegno quotidiano per la tutela delle persone, la prevenzione dei reati e la costruzione di un territorio più sicuro e solidale.

La collaborazione tra istituzioni, associazioni e forze dell’ordine è uno dei pilastri dell’iniziativa, con l’obiettivo di creare una rete stabile di prevenzione e supporto.

Con “Io Mi Proteggo”, la Fondazione La Crisalide in Rete e tutti i partner coinvolti vogliono ribadire un messaggio semplice ma fondamentale: la sicurezza non significa limitare la libertà, ma renderla possibile. Perché ogni ragazza deve poter vivere il proprio tempo libero, la notte e gli spazi di socialità con serenità, sapendo di poter contare su una comunità attenta e presente.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno, Antonio Corvino dichiara: “L’evento di questa sera è il primo di una serie di iniziative analoghe presso i maggiori locali di intrattenimento della movida estiva ed è espressione della fondamentale attività di prevenzione che costituisce l’essenza del servizio d’istituto dell’Arma dei Carabinieri. Durante ll’anno scolastico, insieme alla dottoressa Roberta Bolettieri e alle instancabili volontarie del Centro Antiviolenza Febe, abbiamo incontrato tantissimi giovani ai quali abbiamo spiegato quanto sia giusto divertirsi ma quanto sia fondamentale farlo con coscienza. Il progetto “Io Mi Proteggo”, manifesto dell’alleanza tra Istituzioni, associazioni e cittadini, è un segnale in più e rappresenta un servizio ulteriore di prossimità alla popolazione”.

La Presidente della Fondazione La Crisalide in Rete, Roberta Bolettieri, afferma: “L’Arma dei Carabinieri è un presidio di fiducia e di prossimità. La loro presenza accanto ai Centri Antiviolenza testimonia un impegno autentico verso la tutela delle donne e dei giovani. “Io Mi Proteggo” nasce proprio da questa alleanza: istituzioni, associazioni e cittadini che insieme costruiscono una cultura della libertà e della responsabilità.”

Il progetto coinvolgerà numerosi locali della movida salernitana durante tutto