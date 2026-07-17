Sicurezza in Costiera Amalfitana: linea dura della Polizia, ecco il bilancio Il report delle attività del presidio stagionale della Polizia di Stato di Maiori

Il presidio stagionale della Polizia di Stato di Maiori è attivo dallo scorso 1° luglio per innalzare i livelli di prevenzione e sicurezza della circolazione stradale - lungo la S.S. 163 - nel periodo estivo, caratterizzato da un’importante intensificazione del traffico veicolare per la presenza numerosa di turisti che raggiungono le splendide località della Costiera Amalfitana.

La presenza della Polizia Stradale ha contribuito a migliorare la viabilità e ad innalzare il livello di sicurezza, grazie all’impiego quotidiano di equipaggi motomontati che hanno consentito di pattugliare la statale amalfitana con tempi di intervento più rapidi.

Attraverso opportuni e mirati dispositivi di controllo le pattuglie impiegate hanno verificato le condizioni di sicurezza dei veicoli e le condotte di guida, al fine di prevenire e reprimere quei comportamenti scorretti e pericolosi, che mettono a rischio la sicurezza stradale.

Nelle prime due settimane di attività sono stati sottoposti a controllo 291 persone e 232 veicoli e contestate 74 violazioni al codice della strada, con 3 patenti ritirate. 16 conducenti di motocicli sono stati sanzionati per velocità pericolosa.