Turismo, Salerno fa rete: nasce il portale ufficiale di destinazione Progetto promosso dalla Camera di Commercio

Dare un'identità turistica unitaria e competitiva a un territorio straordinario ma storicamente frammentato. Con questo obiettivo la Camera di Commercio di Salerno ha presentato oggi ufficialmente il brand collettivo d'area "Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea" e la sua nuova casa digitale: il portale turistico ufficiale www.visitsalernoandcilento.com.

I presupposti: superare un paradosso territoriale

La provincia di Salerno custodisce un patrimonio di valore inestimabile: dai templi di Paestum alla Certosa di Padula, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni alla Dieta Mediterranea patrimonio UNESCO, passando per chilometri di costa e borghi ricchi di eccellenze. Ciononostante, sul mercato globale si è sempre registrato un evidente paradosso: il mercato riconosceva le singole gemme locali (spesso frammentate) ma faticava a identificare la destinazione nel suo insieme.

Il progetto promosso dall'Ente Camerale nasce proprio per colmare questa asimmetria competitiva. Attraverso un rigoroso processo scientifico di destination building (analisi della domanda, del sentiment online e del patrimonio di attrattori), è stata definita un'architettura di marca solida. Il posizionamento "Salerno & Cilento - Essenza Mediterranea" non è un semplice slogan pubblicitario, bensì una promessa di esperienza legata allo stile di vita mediterraneo: autenticità, lentezza, cultura, natura e relazioni umane.

Il percorso strategico: un brand ombrello condiviso

Il percorso ha valorizzato le identità peculiari delle diverse aree del territorio riorganizzandole sotto un unico brand-ombrello coerente:

Salerno si racconta come città di mare e naturale porta d’accesso al territorio;

La Piana del Sele emerge come la terra del gusto e dell'eccellenza enogastronomica;

Paestum rappresenta il cuore dell'Heritage classico e della grande archeologia mondiale;

Il Cilento e il Vallo di Diano si affermano come scrigni di natura incontaminata, vita lenta e culla della Dieta Mediterranea.

"Oggi non presentiamo solo uno strumento digitale, ma il risultato di un profondo lavoro strategico e condiviso che dà finalmente una voce unitaria al nostro territorio – dichiara Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno. Le nostre imprese hanno bisogno di una cornice forte in cui posizionarsi, specialmente oggi che i nuovi collegamenti aerei dell'Aeroporto di Salerno ci aprono direttamente ai flussi turistici europei. Il brand Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea è la nostra firma sul mercato globale."

Il Presidente di InfoCamere, Antonio Santocono, ha sottolineato il valore della collaborazione ricordando che "Per lo sviluppo di questo portale abbiamo messo in campo le migliori competenze tecnologiche, con l'obiettivo di fornire alla Camera di Commercio di Salerno un'infrastruttura moderna, robusta e aperta a ulteriori evoluzioni. Uno strumento d'avanguardia capace non solo di valorizzare l'immenso patrimonio del territorio, ma anche di supportare concretamente la transizione digitale delle imprese turistiche locali all'interno di un mercato globale sempre più competitivo”.

La piattaforma digitale: costruita sulle esperienze, non sui confini

Sviluppato da InfoCamere, il portale visitsalernoandcilento.com traduce operativamente questa strategia d'area. Superando la sterile logica dei confini amministrativi, la piattaforma mappa e propone il territorio attraverso trasversali "motivi di viaggio" (outdoor, cammini, archeologia, cicloturismo, Dieta Mediterranea e borghi).

La piattaforma al lancio si presenta già ricca di contenuti strutturati:

Territori: Salerno, Piana del Sele, Paestum, Cilento e Vallo di Diano;

Contenuti attivi: 122 esperienze censite e 50 itinerari pronti all'uso;

Rete d'imprese: 120 operatori locali integrati (strutture ricettive, guide e servizi) in costante espansione;

Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco e Francese, per dialogare nativamente con i mercati esteri.

La piattaforma si pone come la spina dorsale dell'ecosistema digitale d'area, pronta ad accogliere nuove adesioni e a coordinare le prossime campagne di marketing turistico nazionale e internazionale