Rosario, il giovane studente che sogna di diventare un carabiniere Lo ha raccontato durante la discussione della sua tesina conclusiva

“Il sogno di diventare Carabiniere nasce da mio padre, che svolge questo lavoro da tanti anni. Quando ero più piccolo andavo spesso con lui in caserma: per me era un posto speciale, pieno di persone che mi facevano sentire il benvenuto. Mi piaceva osservare tutto, ascoltare le loro storie e vedere come lavoravano insieme”.

Con queste parole Rosario, un giovane studente dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” di Sassano, ha aperto, nelle scorse settimane, la discussione della sua tesina conclusiva della scuola secondaria di primo grado, scegliendo di raccontare il sogno che lo accompagna fin dall'infanzia: seguire le orme del padre e indossare un giorno l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri.

Una passione nata tra i corridoi della caserma, dove da bambino accompagnava spesso il padre durante il servizio. Un ambiente che, ai suoi occhi, è sempre apparso come un luogo fatto di dedizione, spirito di squadra e attenzione verso il prossimo. Crescendo, quella curiosità si è trasformata nella consapevolezza del valore e della responsabilità che si celano dietro la divisa.

“Crescendo ho iniziato a capire quanto impegno e quanta responsabilità ci siano dietro quella divisa», ha spiegato durante la sua esposizione. «Oggi so di voler seguire le orme di mio padre. Diventare Carabiniere, per me, significa fare qualcosa di importante per gli altri e mettere i valori della legalità e del servizio al centro della mia vita”.

Per festeggiare questo significativo traguardo scolastico e formulare a Rosario i più sinceri auguri per il suo futuro, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina lo hanno accolto nella loro caserma, condividendo con lui un momento speciale durante il quale ha avuto ancora una volta l’opportunità di conoscere da vicino il servizio quotidiano che l’Arma dei Carabinieri svolge a tutela dei cittadini, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e vicinanza alla comunità.

Per l’occasione, al giovane “Carabiniere” è stata consegnata una targa ricordo, simbolo della giornata trascorsa insieme, accompagnata dall’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni e successi, nello studio e nella vita.