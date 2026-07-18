Sorpresa all'aeroporto di Salerno: arrivano Bill ed Hilary Clinton Imponente il servizio d'ordine attorno allo scalo salernitano

L'ingente dispiegamento di forze dell'ordine aveva lasciato intendere che all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento fosse in arrivo qualche personalità. Sensazione che si è materializzata intorno alle 13 quando sulla pista dello scalo salernitano è atterrato un aereo privato a bordo del quale c'erano l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton e l'ex segretario di Stato, Hilary Clinton. Come testimoniano gli scatti pubblicati dal quotidiano L'Ora della Sera, i due hanno risposto con sorrisi e saluti a chi li ha riconosciuti. Poi un fitto servizio d'ordine ha scortato il mini van che, con ogni probabilità, ha condotto Bill ed Hilary Clinton al porto Marina d'Arechi dove si sarebbero imbarcati per una breve vacanza tra le principali località turistiche campane. Oltre a generare tanta curiosità, l'arrivo ha confermato l'importanza dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, struttura che si candida ad essere sempre più centrale nell'economia turistica del territorio salernitano.