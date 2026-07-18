Ruba un'auto ma durante la fuga si schianta e scappa a piedi E' accaduto nel Vallo di Diano

Si è conclusa con un incidente la fuga di un ladro di auto che, dopo lo schianto, si è allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce. E' quanto accaduto ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano. Il ladro, dopo aver rubato una Fiat Panda, ha imboccato l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord. Ma una volta arrivato nei pressi di Sicignano degli Alburni si è schiantato. A quel punto è riuscito ad abbandonare l'auto, allontanandosi a piedi e riuscendo a far perdere le sue tracce.

Il furto era stato messo a segno nelle prime ore della mattina in contrada Fuorchi, nella zona dello Scalo di Atena Lucana, dove l'autovettura era parcheggiata davanti a un'abitazione. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro le barriere di sicurezza della galleria. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti e le ricerche dell'autore del furto. Presenti anche le squadre dell'Anas per la messa in sicurezza della carreggiata e il ripristino della viabilità. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.