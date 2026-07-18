Salernitana, si sblocca il mercato in uscita: saluta Matteo Lovato

Si sblocca il mercato in uscita della Salernitana. Il ds Daniele Faggiano, con un lavoro di diplomazia, è riuscito a trovare l'accordo con Matteo Lovato per rescindere il contratto che lo legava al club granata fino al prossimo 30 giugno. Il difensore, arrivato a Salerno nell'ambito dell'operazione che portò Ederson all'Atalanta, saluta Salerno dopo quattro stagioni, molte delle quali trascorse in prestito in altre piazze.
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Matteo Lovato. Il club augura al calciatore le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera", l'annuncio pubblicato dalla società granata che, adesso, proverà a dare l'accelerata anche al mercato in entrata.
Lovato, infatti, aveva un ingaggio importante (sottoscritto ai tempi della serie A) che rappresentava un peso non da poco per le casse del club. La risoluzione rappresenta il primo step del progetto immaginato dal ds Faggiano che, adesso, dovrà trovare una sistemazione anche a Paolo Ghiglione ed al centrocampista Emmanuel Gyabuaa, calciatore che non rientra nei piani del club e che attende di salutare Salerno.