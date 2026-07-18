Salernitana, nuovo corso per la Primavera: panchina a Foglia Manzillo

Nuovo corso tecnico per la Primavera della Salernitana. Dopo Guglielmo Stendardo, sarà Antonio Foglia Manzillo a guidare i granatini nella prossima stagione. L'annuncio, già nell'aria da tempo, è arrivato in giornata:
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig. Antonio Foglia Manzillo e di avergli affidato la guida tecnica della squadra Primavera.
Foglia Manzillo approda in granata dopo aver maturato una vasta esperienza con la Primavera della Juve Stabia, in Lega Pro con l’Aversa Normanna e in Serie D alla guida di diverse società come Nardò, Casarano, Campobasso, Gladiator, Ischia e Vigor Lamezia, tra le altre.
I ragazzi di mister Foglia Manzillo inizieranno la preparazione in vista del prossimo campionato Primavera 2 radunandosi in sede lunedì 27 luglio. Dal giorno successivo il gruppo sarà in ritiro a Montecorvino Pugliano e si allenerà al campo XXIII giugno 1973 di Pontecagnano Faiano".