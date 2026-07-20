Salerno, De Luca inaugura l'Urban Center: "Apriamo nuova pagina per la città" Il complesso di S. Michele raccoglierà progetti, l'archivio di architettura e le opere di Carotenuto

È stato inaugurato oggi l'Urban Center Salerno, ospitato nella sua sede originaria all'interno del Complesso di San Michele Arcangelo, in via Bastioni, dopo il completamento degli interventi di manutenzione e ripristino dell'edificio.

Un centro permanente per l'urbanistica cittadina

La struttura è concepita come luogo permanente di informazione, partecipazione e confronto sulle trasformazioni urbane della città. Al suo interno saranno illustrati i principali progetti strategici, l'Archivio di Architettura e Urbanistica, il Geoportale comunale e i risultati dei concorsi di progettazione.

Spazio anche all'arte: le opere di Mario Carotenuto

I rinnovati spazi del Complesso di San Michele ospitano anche una selezione delle opere del pittore salernitano Mario Carotenuto, valorizzando il legame tra patrimonio artistico, memoria storica e rigenerazione urbana.

Le parole del sindaco De Luca

"Si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea", ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione ai giornalisti.

De Luca ha spiegato che i lavori di recupero della struttura sono il frutto di una legge regionale approvata nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. "È un centro, intanto, di documentazione. Qui è tutto digitalizzato: tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno dagli anni '30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata", ha affermato il primo cittadino.

L'obiettivo: documentazione a disposizione di studenti e professionisti

Il sindaco ha sottolineato l'ambizione dell'amministrazione di mettere a disposizione di studenti, università, ordini professionali e singoli professionisti tutta la documentazione urbanistica della città, ormai completamente informatizzata e consultabile.

Verso un museo dedicato a Carotenuto

De Luca ha inoltre annunciato che l'intervento ha permesso di realizzare un primo nucleo del futuro museo dedicato a Mario Carotenuto: "Vedete qui, in questo corridoio, alcune opere bellissime del maestro Carotenuto, che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali".