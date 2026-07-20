Salernitana, Celli e Bevilacqua sull'uscio: i dettagli Il difensore e l'attaccante sempre più vicini

La Salernitana si prepara a muovere nuovi passi sul mercato. L'addio di Lovato è stato propedeutico alla possibilità per il club granata di avere spazio nel monte ingaggi per nuovi ingressi. Per la difesa, la pista in pole position è sempre quella di Alessandro Celli. L'ex Catania è libero dopo la fine del suo contratto con il Catania e ora aspetta solo una chiamata dal club granata per poter chiudere l'accordo biennale.

Nelle prossime ore, il club granata definirà l'arrivo Marco Bevilacqua. La giovane punta vuole la Salernitana, il rinforzo sarebbe per Cosmi un’arma da utilizzare in caso di necessità o a gara in corso, alle spalle dei “big” Lescano e Ferrari. Il calciatore è atteso in città per poter sostenere le visite mediche e poi sottoscrivere l'accordo biennale.