Cavese, arriva il rinnovo per Visconti: "Ho ritrovato la gioia" Le parole del mediano: "Tifoseria meravigliosa, sono felice di prolungare"

Un rinnovo pesante. La Cavese annuncia il prolungamento contrattuale del centrocampista Elia Visconti, con prossima scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il classe 2000, arrivato nella città dei portici durante lo scorso mercato di gennaio, ha messo insieme nella seconda parte di stagione 16 presenze e 2 assist accompagnati da abnegazione e spirito di sacrificio.

"Qui sono felice"

Queste le sue emozioni: "Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Lamberti ed il DS De Liguori perchè dopo tanta Lega Pro, a gennaio ero in Serie D, ero deluso per alcune situazioni e scelte sbagliate. Qui grazie a loro, ai miei compagni e ad una tifoseria straordinaria, ho ritrovato quella voglia, fame e passione che cercavo, sono davvero felice di prolungare la mia storia con questa maglia".