Salerno, attivati 15 centri estivi per minori e adolescenti Complessivamente saranno 400 i beneficiari della misura sociale

Un’estate da vivere insieme, all’insegna della crescita, del gioco e dell’inclusione. Sono 15 i centri estivi per minori e adolescenti attivati dal Comune di Salerno - Settore Politiche Sociali - grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo, un intervento che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e un’importante occasione di socializzazione e benessere per centinaia di bambini e ragazzi.

Attraverso il potenziamento dei centri polifunzionali comunali, presenti in tutti i quartieri della città, l’Amministrazione ha scelto di mettere al centro le persone, offrendo risposte efficaci soprattutto alle famiglie più fragili e garantendo un’attenzione particolare ai minori con disabilità, affinché nessuno resti indietro. Lo rende noto il Comune.

Sono circa 400 i beneficiari che, per tutta l’estate, potranno vivere esperienze indimenticabili tra attività ludico-ricreative, laboratori creativi, giornate al mare negli stabilimenti balneari del litorale di Salerno e provincia, escursioni e tante altre iniziative pensate per favorire amicizia, autonomia, scoperta e condivisione.