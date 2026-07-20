Camerota, tolleranza zero contro gli incivili della differenziata Monito dell'amministrazione: chi ama il territorio lo deve rispettare davvero

Sono partiti questa mattina i controlli straordinari disposti dal Comune di Camerota, in collaborazione con la Polizia Locale e Sarim, per contrastare ogni forma di irregolarità legata al conferimento dei rifiuti.

L’intensificazione delle verifiche arriva nel pieno della stagione estiva, quando il territorio registra un notevole incremento delle presenze turistiche e diventa ancora più importante preservare il decoro urbano, la pulizia delle strade e la bellezza del patrimonio ambientale che rende Camerota una delle mete più apprezzate della Campania.

Gli agenti della Polizia Locale stanno affiancando gli operatori ecologici durante il servizio di raccolta per effettuare controlli sulle buste conferite e verificare il rispetto delle regole previste dal calendario della raccolta differenziata. Parallelamente sono state installate fototrappole nei punti maggiormente interessati dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, al fine di individuare e sanzionare i responsabili.

I controlli riguarderanno in particolare:

•? ?il conferimento dei rifiuti oltre gli orari consentiti;

•? ?il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata;

•? ?il conferimento errato delle diverse tipologie di rifiuto;

•? ?l’abbandono di sacchi e materiali sul territorio comunale.

"Particolare attenzione sarà riservata anche alle spiagge libere. Il Comune invita residenti e turisti a tenere comportamenti rispettosi dell’ambiente: chi trascorre la giornata in spiaggia deve riportare con sé tutti i rifiuti prodotti e conferirli presso la propria abitazione o struttura ricettiva, differenziandoli correttamente secondo il calendario in vigore. Bottiglie, lattine, imballaggi, sacchetti e qualsiasi altro rifiuto non devono essere lasciati sull’arenile né accantonati accanto ai cestini, contribuendo al degrado di uno dei patrimoni più preziosi del territorio - si legge nella nota del Comune cilentano -. L’amministrazione comunale rivolge un appello al senso civico di cittadini, proprietari di seconde case, operatori turistici e visitatori: mantenere Camerota pulita è una responsabilità di tutti. Bastano pochi gesti di attenzione per contribuire a tutelare il territorio, l’ambiente e l’immagine di una località che ogni estate accoglie migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’obiettivo dei controlli non è fare cassa, ma difendere il decoro del territorio e garantire una corretta convivenza civile. Chi ama Camerota la rispetta. La raccolta differenziata non è un’opzione, ma un dovere di tutti".