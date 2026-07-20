Vandalizzata piazza appena inaugurata, De Luca: "Perso ogni livello di civiltà" Danneggiati i fari e la parte in marmo appena restaurata: l'ira del sindaco

La fontana di piazza San Francesco, appena recuperata e ristrutturata, è stata vandalizzata a Salerno. A denunciarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, al termine dell'inaugurazione dell'Urban Center.

I danni alla struttura

"Hanno buttato per aria i fari interni che illuminavano la statua di San Francesco, hanno vandalizzato anche la parte strutturale in marmo bianco che avevamo ristrutturato", ha dichiarato De Luca, visibilmente amareggiato, mostrando ai giornalisti presenti il video inviatogli da un tecnico del Comune prima di recarsi lui stesso sul posto per valutare l'entità dei danni.

Il commento del sindaco: "Un problema di civiltà"

"Questo è un problema di fondo, il livello di civiltà e di responsabilità che si è completamente perduto nella nostra città, perfino il livello di buona educazione. Dovremo fare un lavoro lungo e faticoso", ha spiegato il primo cittadino.

L'appello ai media

De Luca ha quindi rivolto un appello ai mezzi d'informazione: "Vi chiediamo, chiediamo a voi, ai mezzi d'informazione, di aiutarci in questa battaglia di civiltà e di crescita, di educazione, altrimenti davvero il lavoro diventa impossibile".