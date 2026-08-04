Albero abbattuto in via Dei Principati: responsabile incastrato dalle telecamere Le indagini della Polizia Locale dopo le segnalazioni dei cittadini

È stato individuato il responsabile del danneggiamento di un albero in via dei Principati, segnalato nelle scorse ore e inizialmente ritenuto, secondo alcune ricostruzioni, il possibile risultato dell'urto di un mezzo pesante.

L'attività di accertamento

Il Nucleo Viabilità della Polizia Municipale di Salerno ha condotto le indagini analizzando le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona. Questo lavoro ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare il responsabile del danneggiamento.

I provvedimenti

L'autore del danneggiamento è stato individuato e sanzionato. È stato inoltre diffidato al ripristino del danno ambientale, con l'obbligo di provvedere alla ripiantumazione di un nuovo albero, secondo le prescrizioni dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo De Luca.