Ex Salernitana, Sabatini ritorna in pista: riparte dalla Pro Patria

Il richiamo del calcio. Impossibile dire di no. Nonostante le precarie condizioni di salute, Walter Sabatini ritorna in pista. La Pro Patria ha annunciato tramite i propri canali social il ritorno in società di Walter Sabatini, storico e stimato dirigente del calcio italiano, ora pronto a scendere in campo al fianco della società che milita in serie D.
Fermo dall'esperienza con la Salernitana, Sabatini ritorna nel club con il quale aveva chiuso la propria carriera da calciatore proprio nella Pro Patria nel 1983/1984 prima di intraprendere il percorso dirigenziale che lo ha reso noto a livello nazionale. Nella società bustocca l'ex direttore sportivo della Roma non ricoprirà ruoli tecnici o di mercato, bensì un ruolo istituzionale di rappresentanza.