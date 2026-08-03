UFFICIALE - Salernitana, colpo in mediana: c'è Mastrovito Il mediano classe 2005 è il nuovo acquisto granata

Un giovane talentuoso e di belle speranze. La Salernitana ufficializza l'arrivo di Mattia Mastrovito. Nella nota del club si legge: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2005 Mattia Mastrovito, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Martina. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029".

Prima esperienza fra i professionisti dunque per il 21enne centrocampista, mezzala dai piedi buoni che ha conquistato Faggiano dopo l'ottimo rendimento nel campionato di serie D. Il calciatore, dopo le visite mediche di questa mattina, ha raggiunto il ritiro calabrese e sarà a disposizione di Cosmi.