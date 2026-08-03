Positano, escursionista norvegese ferita sul sentiero: recuperata in elicottero La donna è caduta durante la discesa: trasportata in ospedale dopo l'intervento del CNSAS

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto per prestare soccorso a un'escursionista di nazionalità norvegese rimasta ferita lungo il sentiero CAI 331A che collega Montepertuso a Positano.

L'allarme e la geolocalizzazione

L'allarme è pervenuto inizialmente al CNSAS dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi. Contestualmente, grazie a un ulteriore allarme generato dall'iPhone della donna, è stato possibile geolocalizzare con precisione la posizione dell'escursionista.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, durante la discesa, è inciampata scivolando per alcuni metri lungo il sentiero. Nell'incidente ha riportato un trauma all'arto inferiore destro, oltre a diverse escoriazioni, che le hanno impedito di proseguire autonomamente.

I soccorsi e il recupero con l'elicottero

Una squadra di tecnici e sanitari del CNSAS ha raggiunto l'infortunata, operando congiuntamente all'equipaggio di un'ambulanza del 118, provvedendo alla sua stabilizzazione e alle prime cure.

Considerata la dinamica dell'incidente e la tipologia dei traumi riportati, è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso 118 di Salerno. Dopo l'immobilizzazione della paziente e il suo posizionamento sulla barella da parte dei tecnici del CNSAS, l'equipaggio dell'elisoccorso, composto da tecnico di elisoccorso del CNSAS, medico e infermiere, è stato sbarcato sul posto mediante verricello.

A seguito della rivalutazione sanitaria, la donna è stata recuperata a bordo dell'elicottero mediante verricello e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.