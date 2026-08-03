Emergenza cinghiali nel Salernitano, Confragricoltura scrive alla Regione Costantino: serve subito un piano di controllo e contenimento per tutelare le aziende agricole

Confagricoltura Salerno, tramite il presidente Antonio Costantino, esprime "forte preoccupazione per la crescente emergenza rappresentata dalla proliferazione dei cinghiali, che sta determinando gravissimi danni alle aziende agricole della provincia di Salerno, con particolare riferimento ai comparti corilicolo, olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico. La situazione ha ormai superato la soglia dell'ordinarietà: numerose imprese denunciano perdite economiche rilevanti, la distruzione delle produzioni, danni alle infrastrutture rurali e crescenti rischi per la sicurezza degli operatori agricoli e dei cittadini, oltre ai frequenti incidenti stradali causati dalla fauna selvatica".

E' quanto si legge nella missiva indirizzata, tra gli altri, al presidente della Regione Roberto Fico e al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

"Confagricoltura Salerno chiede pertanto che siano adottate con la massima urgenza misure straordinarie e coordinate, tra cui il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento, l'accelerazione delle procedure di indennizzo, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente con le organizzazioni agricole, la Regione Campania, le Prefetture, gli ATC e gli enti gestori del territorio. Si richiede inoltre una ricognizione tecnica puntuale delle aree maggiormente colpite, affinché gli interventi siano programmati sulla base di dati oggettivi e con adeguate risorse finanziarie. Confagricoltura Salerno conferma la propria piena disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per individuare soluzioni rapide ed efficaci, nella convinzione che la tutela dell'agricoltura rappresenti un interesse pubblico primario per l'economia, l'ambiente e la salvaguardia del presidio umano delle aree rurali", conclude la missiva a firma del presidente Costantino.