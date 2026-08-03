Eboli, una delegazione di Forza Italia ha incontrato il commissario prefettizio Tra i temi affrontati quello della sicurezza, anche attraverso l'installazione di nuove telecamere

Una delegazione di Forza Italia, composta dal deputato salernitano e vice responsabile nazionale enti Locali, Pino Bicchielli, il segretario cittadino di Forza Italia Eboli Michele Melillo e l’ex consigliere comunale Giuseppe Norma ha incontrato questa mattina il commissario prefettizio del Comune di Eboli, Gaetano Tufariello.

Tra gli argomenti affrontati durante il colloquio, la sicurezza in città, l’installazione di telecamere di videosorveglianza e lo sblocco di cantieri ritenuti fondamentali per il rilancio di Eboli.

«Ringrazio il commissario Tufariello per la disponibilità ad incontrarci e ad ascoltarci. Ci siamo fatti portavoce delle preoccupazioni di tanti cittadini che da tempo chiedono maggiore sicurezza in città, anche attraverso l’installazione di telecamere di videosorveglianza», ha dichiarato il deputato Pino Bicchielli.

«Ci sono una serie di cantieri che attendono di essere sbloccati: si tratta di opere importanti per il rilancio della città e il commissario ci ha rassicurato che farà quanto è in suo potere per garantire l’avvio e la prosecuzione degli interventi», ha aggiunto il deputato forzista.

«Desidero esprimere, a nome di Forza Italia e di tutta la nostra comunità politica, un sincero ringraziamento all’Onorevole Bicchielli e al Commissario Gaetano tufariello per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta di incontro. Il confronto diretto rappresenta un’importante occasione di dialogo e collaborazione, utile ad approfondire le questioni di maggiore interesse quali la sicurezza , nella fattispecie la realizzazione di un sistema funzionante di video sorveglianza e il compimento di tutte le opere strutturali necessarie per il nostro territorio e per i cittadini che rappresentiamo», ha dichiarato Michele Melillo, Coordinatore Forza Italia Eboli.

«Apprezziamo l’attenzione e lo spirito di ascolto manifestati, nella convinzione che il confronto istituzionale sia uno strumento fondamentale per individuare soluzioni concrete e condivise. Rinnoviamo il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata e confidiamo che questo incontro possa rappresentare l’inizio di un percorso di proficua collaborazione nell’interesse della comunità», ha poi aggiunto Melillo.

Sulla stessa linea anche l’ex consigliere comunale, Giuseppe Norma: «È stato un piacere e un onore incontrare, insieme all'On. Bicchielli, il Commissario Tufariello. Nel corso dell'incontro abbiamo avuto modo di rappresentargli il nostro punto di vista e di chiedergli un'attenzione particolare su alcune questioni fondamentali per il nostro territorio: il problema, mai risolto, della videosorveglianza e lo stato di avanzamento dei lavori pubblici già cantierizzati e di quelli ancora da avviare,nella consapevolezza che i finanziamenti sono in buone mani - ha detto - L'impressione che ho ricavato da questo confronto è stata estremamente positiva. Ne esco rasserenato e fiducioso rispetto ai mesi che ci attendono, con la convinzione che la macchina amministrativa, con serietà e senso delle istituzioni, saprà affiancare il Commissario nel migliore dei modi per garantire continuità amministrativa e risposte concrete alla comunità».