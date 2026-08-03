Salernitana, forcing per D'Ursi. Il Perugia vuole Ferrari La punta del Sorrento è il primo obiettivo. E il Latina fa il prezzo per D'Ursi

Facundo Lescano è la certezza. La Salernitana va a caccia del compagno di reparto del bomber argentino. Franco Ferrari ha dimostrato la bontà della scelta della coppia pesante ma non basta. Il ds Daniele Faggiano non ha mai mollato la pista che porta ad Eugenio D'Ursi, numero sette del Sorrento reduce da un'annata prolifica con ben quindici gol. Il club rossonero apre all'addio su una cifra che si aggira sui 150mila euro. La Salernitana lo considera il compagno di reparto perfetto per Lescano ed è pronto ad affondare il colpo, provando ad abbassare le richieste dei campani.

Ferrari piace al Perugia

E sullo sfondo prende sempre più corpo un'ipotesi a sorpresa. Il nuovo Perugia di Gaucci sogna un grande colpo per l'attacco ed è pronto a spingere sull'acceleratore per Franco Ferrari. Il Loco vorrebbe restare in granata ma è in scadenza nel prossimo giugno. Riflessioni in corso, con il Grifo pronto a stringere anche per gli esuberi Carriero e Quirini.

Ultimatum Latina per Parigi

Una possibile cessione a sorpresa che aprirebbe la caccia ad una nuova punta. Faggiano non ha mai smesso di guardare a Parigi del Latina, attaccante nel mirino anche del Bari. I pontini però chiedono quasi mezzo milione di euro per il proprio bomber, risparmiato nei test amichevoli. Il ds Condò ha spiegato: “Parigi è un giocatore del Latina, ha fatto un campionato importante e non c’è alcun caso che lo riguarda. Ci ha chiesto di andare via, ma ci siamo imposti. Chi lo vuole deve sostenere dei costi importanti. Non c’è nessuna rottura: di comune accordo non ha giocato l’amichevole per evitare qualsiasi rischio. Ha un contratto e si allena regolarmente con la squadra. Detto questo, il Latina non aspetterà fino alla fine del mercato per risolvere la situazione. Ho dato una data ai procuratori per trovare una soluzione”.