Salerno, Olimpia Abbate nuovo questore: "Priorità alla sicurezza del territorio" Per la prima volta una donna alla guida della Polizia

Olimpia Abbate si è insediata oggi alla guida della Questura di Salerno, diventando la prima donna a ricoprire l'incarico di questore nel capoluogo di provincia campano. "La priorità sarà il controllo del territorio e la prevenzione dei reati", ha dichiarato nel giorno del suo insediamento.

Le priorità del mandato

Abbate ha sottolineato l'importanza di una presenza costante della Polizia sul territorio e di un'attività di prevenzione capace di intercettare i fenomeni criminali prima che possano produrre conseguenze. Per la nuova questore, l'azione della Polizia dovrà essere improntata anche alla vicinanza ai cittadini e alla collaborazione con tutte le istituzioni e le forze dell'ordine, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità nell'intera provincia.

Una carriera nel Casertano e non solo

Originaria della provincia di Caserta, Abbate è entrata in Polizia nel 1991. Nel corso della sua carriera ha guidato la Squadra Mobile di Caserta e il Compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania, ed è stata questore di Pistoia e Rimini.

"Conosco bene questa terra"

"Conosco bene questa terra e le sue problematiche", ha evidenziato la nuova questore, indicando nel rapporto con il territorio uno degli elementi centrali del suo mandato. "Arrivo a Salerno con grande entusiasmo e con la volontà di lavorare per la sicurezza dei cittadini", ha aggiunto Abbate.

L'incontro con il Prefetto Esposito

Prima visita istituzionale con il Prefetto, Francesco Esposito. Confermato " il massimo impegno nel proseguire il lavoro già avviato e la volontà di rafforzare sempre più lo stretto rapporto di collaborazione tra Prefettura e Questura per affrontare in modo efficace le molteplici problematiche del territorio e garantire adeguati livelli di sicurezza alla comunità".

Al termine dell’incontro, il Prefetto Esposito ha dichiarato: «Rivolgo al Questore Olimpia Abbate il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il delicato e prestigioso incarico che è chiamata a svolgere. Sono certo che, grazie alla sua esperienza professionale e alle sue qualità umane, saprà offrire un contributo importante per la crescita della legalità, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio».