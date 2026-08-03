UFFICIALE - Salernitana, ecco Heinz per la retroguardia Un colosso per la difesa. L'ex Casertana firma fino al 2029

Un colosso per la difesa. Con una nota ufficiale, "l'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 2003 Jonas Heinz, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2029". Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche di rito e si trasferirà nelle prossime ore nel ritiro calabrese.