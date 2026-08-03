Salernitana, Capuano in pole. Ma per la difesa spunta Gyomber L'ex capitano della Ternana è in pole ma lo slovacco è candidatura sullo sfondo

Jonas Heinz e Riccardo Zoia sono arrivati insieme questa mattina per svolgere le visite mediche prima di sottoscrivere i rispettivi contratti con la Salernitana. Prime prove di affiatamento in attesa di confermare la bontà degli acquisti sul terreno di gioco. Serse Cosmi li aspetta in ritiro ma attende anche un segnale per il ruolo di perno, con l’eredità di Vladimir Golemic ancora vacante. Nelle ultime ore, va segnalat una riapertura della trattativa per Marco Capuano. La Salernitana lo ha corteggiato ad inizio mercato, facendo poi riflessioni sulla possibilità di un accordo biennale che ha fatto storcere il naso al ds Faggiano. L’ex Ternana, dopo la fumata grigia, ora ha voglia di rimettersi in gioco.

Gyomber apre al ritorno

Da segnalare però anche l’apertura di Norbert Gyomber. Lo slovacco avrebbe sondato con Faggiano la possibilità di un ritorno in granata, tentato dal desiderio di rimettersi in gioco con la maglia della Bersagliera. C’è distanza fra domanda ed offerta, con la Salernitana però che incassa il gradimento dello slovacco e riflette.