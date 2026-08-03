Salernitana, c’è speranza per Ferraris? Sebastiani: "Mercato è imprevedibile" L'attaccante è ritornato al Pescara ma il club granata spera. Faggiano pensa alle alternative

Il trequartista resta un nodo da sciogliere. La Salernitana va a caccia di un calciatore da inserire dietro le punte. Uno dei pupilli di Daniele Faggiano e Serse Cosmi resta Andrea Ferraris. Il club granata, dopo il mancato riscatto dal Pescara, non perde le speranze sulla possibilità di rimettere le mani sull’ex numero 20. Al momento, l’attaccante è considerato centrale nelle scelte di Buscè e ha sul tavolo una proposta di rinnovo triennale. Le parole del patron Daniele Sebastiani, indirizzate ad altri elementi della rosa al centro di voci di mercato, lasciano aperto qualche spiraglio: “Sapete come funziona il mercato e come sono i calciatori – le parole del numero uno a “Rete 8” -. Io li terrei tutti quelli attualmente in rosa ma serve avere gente motivata. Mi auguro non ci lasci nessuno però serve gente che metta in campo un impegno importante. Fino al termine del mercato tutto può succedere”.

Le alternative

La Salernitana continua però a lavorare anche su altri soluzioni. Col Benevento si flirta per Jacopo Manconi. Dopo l’arrivo di Verdi e con Cherubini sull’uscio, il club giallorosso apre all’addio del trequartista. Sullo sfondo anche l’opzione Matteo Della Morte, fuori dal progetto tecnico del Vicenza dopo l’esperienza al Benevento.