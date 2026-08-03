Un giovane portiere a caccia di continuità. Va a caccia di minuti e di esperienza il giovane Francesco Corriere. L'estremo difensore della Salernitana non prenderà parte al ritiro in Calabria. Per lui nuova esperienza in Campania. L'annuncio del club sul sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Real Aversa 1925 per la cessione del portiere classe 2006 Francesco Corriere. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".
UFFICIALE - Salernitana, nuovo addio in prestito: c'è l'accordo per Corriere
Nuova cessione per l'estremo difensore
Salerno.