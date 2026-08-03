Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: tir si ribalta, strada chiusa Attivati i percorsi alternativi per lo svincolo di Fratte e dell'A3 per Napoli

Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante incidentato, è stata provvisoriamente chiusa la rampa di collegamento tra la A2 in direzione sud e la A2 DIR NA in direzione Salerno.

Il percorso alternativo

I veicoli provenienti da Fisciano e diretti a Salerno potranno proseguire sulla A2 in direzione Sud fino allo svincolo di San Mango Piemonte, dove sarà possibile uscire e rientrare presso il medesimo svincolo per proseguire in direzione Salerno.

Squadre al lavoro per la riapertura

Sono presenti sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, con l'obiettivo di consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Inevitabili i disagi per la circolazione. Tempi di percorrenza aumentati per auto, trasporto pubblico e mezzi pesanti nell'ennesima giornata difficile sul fronte della viabilità per chi percorre il Raccordo.