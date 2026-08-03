Carta d'identità elettronica, a Pellezzano richieste in aumento del 150% Super lavoro per l'ufficio Anagrafe, che sta rispondendo con efficienza

Nonostante un incremento vicino al 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la macchina amministrativa del Comune di Pellezzano ha risposto con efficienza alla straordinaria ondata di richieste per la Carta d’Identità Elettronica, divenuta obbligatoria dal 3 agosto 2026.

Nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2026, l’Ufficio Anagrafe ha rilasciato 1.840 Carte d’Identità Elettroniche, contro le 750 dello stesso arco temporale del 2025: un aumento che certifica la pressione eccezionale registrata quest’anno e che, tuttavia, non ha mai generato code, rallentamenti o disservizi. Il potenziamento del personale previsto nelle settimane precedenti dal dirigente di area e una riorganizzazione interna mirata hanno permesso di assorbire il flusso senza alcun impatto sull’utenza.

Una quota delle richieste è arrivata anche da cittadini non residenti, indirizzati a Pellezzano dai loro Comuni – come nel caso di Salerno – per far fronte alle difficoltà operative generate dal nuovo obbligo nazionale. Anche in questo scenario, la struttura comunale ha retto senza criticità, confermando la solidità del modello organizzativo adottato.

«I numeri parlano chiaro: in sei mesi abbiamo gestito quasi il 150% di richieste in più rispetto allo scorso anno, senza mai creare disagi ai cittadini - ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra -Questo risultato è merito del lavoro impeccabile dei nostri uffici, in particolare dell’Anagrafe, che ha dimostrato professionalità, rapidità e grande senso del servizio pubblico. A loro va il mio ringraziamento e quello dell’intera comunità».

Il Comune di Pellezzano continuerà a investire nel miglioramento dei servizi digitali e nell’assistenza ai cittadini, confermando la propria volontà di mantenere standard elevati e un’amministrazione moderna, accessibile e vicina alle esigenze della popolazione.