Salernitana, Arena va al Lecco. Il Foggia stringe per Berra Il difensore saluta, per Berra c'è anche il Ravenna. In tre nel mirino del Perugia

AGGIORNAMENTO 18.33 - Arriva l'ufficialità dell'addio di Matteo Arena. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Lecco 1912 per la cessione del difensore classe 1999 Matteo Arena. Il calciatore si trasferisce in Lombardia a titolo definitivo. Il club ringrazia Arena per l’impegno profuso nel suo periodo di militanza in granata e gli augura le migliori fortune per il futuro".

18.18 - L'arrivo di Heinz liberato dall'accordo in dirittura d'arrivo per Arena al Lecco. Zoia sull'uscio in attesa di salutare Berra. Il mercato della Salernitana si muove e viaggia a braccetto tra movimenti in entrata e in uscita. Questa mattina, il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Heinz mentre Arena era giunto a Lecco per le visite mediche di rito. Dopo appena sei mesi, si chiude l'esperienza del difensore arrivato dall'Arezzo nello scorso gennaio come pedina di scambio all'interno dell'affare Coppolaro. Pochi alti, un esordio da dimenticare con l'espulsione a Siracusa e poi un infortunio muscolare con la Casertana a minare il suo rendimento. A Lecco per lui un contratto biennale.

Il Foggia su Berra

Anche per Filippo Berra si fanno sempre più intense le sirene di mercato. Il calciatore ha tra le mani l'offerta del Foggia che ha già un accordo con la Salernitana per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex Crotone. Sullo sfondo però le opzioni Ravenna e Reggiana, con la prima che stuzzica il calciatore. Niente di fatto con lo Spezia dopo il sondaggio dell'entourage con i bianconeri. I satanelli pensano anche a Carriero, quest'ultimo nel mirino del Perugia che punta a chiudere l'arrivo del mediano, di Quirini e di Franco Ferrari dopo il cambio societario e l'arrivo in panchina di Aimo Diana. Sul Loco però, al momento, sono in corso riflessioni dal club granata.