Tir ribaltato sul Raccordo, chiuso tutta la notte lo svincolo per Salerno Nell'impatto sono state distrutte le barriere: tempi lunghi per la messa in sicurezza

Sarà chiuso tutta la notte lo svincolo del Raccordo Avellino-Salerno dopo l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante proprio sulla rampa in direzione Fratte e autostrada A3 per Napoli.

Anas, infatti, ha fatto sapere che "la proroga della chiusura è necessaria per consentire l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza e il ripristino delle barriere danneggiate dall'impatto. La riapertura del tratto è prevista per le ore 6 di domani mattina".

I veicoli provenienti da Fisciano e diretti a Salerno potranno proseguire sulla A2 in direzione Sud fino allo svincolo di San Mango Piemonte, dove sarà possibile uscire e rientrare presso il medesimo svincolo per proseguire in direzione Salerno.

Ancora disagi, dunque, e tempi di percorrenza più lunghi in uno dei tratti di strada più trafficati, non solo dai pendolari ma anche dai turisti.