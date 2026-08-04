Salernitana, un obiettivo per reparto: tutte le idee granata Faggiano al lavoro per un tris di colpi

Un colpo per reparto. La Salernitana vuole perfezionare il suo mercato in entrata e ora spinge sull'acceleratore. Si parte dalla difesa, con il ruolo di post-Golemic ancora a caccia di un interprete. Serve un leader di caratura ed esperienza. Daniele Faggiano lo ha individuato in Marco Capuano, con il quale sono ripresi i contatti. Sullo sfondo Ascoli, Pineto e Pescara ma il club granata conta di riuscire a perfezionare l'accordo sulla base di un contratto annuale con opzione per un secondo anno. Resta questo il nodo da sciogliere al pari della chiamata romantica della Ternana che vorrebbe affidare all'ex capitano il nuovo corso tecnico.

Vallocchia per la mediana

Per il centrocampo, la Salernitana deve fare i conti con l'assenza pesantissima di Kees De Boer fino all'autunno e ha riallacciato i contatti con Andrea Vallocchia. Sul calciatore però anche il Foggia che spinge per provare a bruciare sul tempo la Salernitana.

D'Ursi per l'attacco

Per l'attacco invece c'è un obiettivo chiaro: Eugenio D'Ursi. Da settimane Faggiano sta lavorando sottotraccia per arrivare all’ex Crotone e ora può sferrare l’attacco decisivo, autore di 15 gol nella scorsa stagione. Un’operazione che potrebbe chiudersi nell’arco di un paio di giorni: i contatti sono fitti tra i due club che cercano l’intesa economica.