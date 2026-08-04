"L'alba degli Dei": la magia di Paestum in uno scenario incantevole

Il Parco Archeologico di Paestum apre eccezionalmente le sue porte all'alba per l'evento "L'Alba degli Dei", in programma il 5 agosto dalle ore 5 alle ore 8, con chiusura della biglietteria fissata alle ore 7:15.
L'iniziativa
L'apertura straordinaria consentirà al pubblico di accedere all'area del Santuario Meridionale nelle prime ore del mattino per assistere al sorgere del sole nel cuore dell'antica Poseidonia. L'esperienza sarà arricchita da una performance artistica che si svolgerà tra i templi, in un contesto suggestivo e senza tempo.
Il programma
L'evento si concluderà con una colazione da gustare nell'area archeologica. La partecipazione a "L'Alba degli Dei" non prevede alcuna prenotazione. Un evento unico in uno scenario incantevole.
Informazioni utili
Data: 5 agosto
Orario: dalle 5:00 alle 8:00 (ultimo ingresso ore 7:15)
Luogo: Parco Archeologico di Paestum