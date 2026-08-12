Salerno, al "Ruggi" effettuato un innovativo intervento chirurgico al cuore L'operazione è stata portata a termine dall'equipe di Coscioni nella sala ibrida

Un intervento cardiochirurgico ibrido, unico nel suo genere e di elevata complessità, è stato portato a termine dal prof.Enrico Coscioni, direttore della UOC di Cardiochirurgia del Ruggi, coadiuvato dalla sua equipe. Si tratta di una doppia procedura sul cuore eseguita totalmente a cuore battente senza utilizzo della circolazione extra corporea. Il paziente in questione, era affetto da due gravissime patologie cardiache: una severa ostruzione della valvola aortica, che impediva al cuore di pompare adeguatamente il sangue verso tutto l'organismo, e una malattia coronarica molto estesa, con restringimenti delle arterie che alimentano il muscolo cardiaco.

A rendere il caso ancora più delicato era la presenza di una vasculopatia polidistrettuale con stenosi critiche alle arterie delle gambe e delle braccia e della cosiddetta "aorta a porcellana', ovvero una rara condizione nella quale l'aorta è completamente rivestita da uno spesso strato di calcio. In queste circostanze, manipolare quest'ultima, come avviene nella cardiochirurgia tradizionale, può provocare danni come ictus cerebrali e altre gravissime complicanze ischemiche polidistrettuali.

Nella prima fase dell'intervento, realizzato interamente nella evoluta e tecnologica sala ibrida del Ruggi, è stato eseguito un triplice by-pass coronarico off pump per ripristinare il corretto afflusso di sangue al cuore, poi attraverso un piccolo accesso diretto all'aorta ascendente, è stata sostituita la valvola aortica con una protesi biologica impiantata mediante tecnica TAVI. Una vera e propria procedura 'tailored', realizzata su misura, scegliendo le tecniche più innovative e sicure disponibili, durante la quale il cuore ha continuato a battere spontaneamente, un approccio multidisciplinare che ha consentito di ridurre in maniera significativa il rischio di complicanze. L'intervento rappresenta un importante traguardo per la cardiochirurgia salernitana e per tutta la sanità campana a dimostrazione che anche i casi estremamente complessi possono essere affrontati con successo grazie al lavoro di squadra e all'integrazione tra cardiochirurgia ibrida, anestesia e diagnostica avanzata.

"Ogni paziente è diverso e non esiste una soluzione unica e valida per tutti - dichiara Coscioni -. In questo caso, aggiunge, abbiamo adattato la chirurgia al paziente e non viceversa, per dare valore e significato alla moderna medicina personalizzata, supportati inoltre dall'esperienza maturata negli anni, da un lavoro sinergico e dell'elevata professionalità di tutte le figure coinvolte come la prof.ssa Ornella Piazza (Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare AOU Ruggi), a testimonianza che il successo di un intervento così delicato e articolato, dipende anche dalla collaborazione tra medici specialisti, dallo scambio reciproco di nozioni e competenze acquisite e condivise in sede operatoria, dalla disponibilità verso i nostri pazienti sulla quale possono fare affidamento durante il percorso riabilitativo e anche dopo le dimissioni ospedaliere".

L'eccezionale risultato clinico rappresenta un successo chirurgico (il paziente ha superato la condizione critica in cui versava), ma è anche un messaggio di fiducia per tutti i cittadini: di fronte alle malattie cardiache più difficili, innovazione, esperienza e lavoro di squadra, possono originare nuove possibilità di cura.